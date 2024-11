Serrastretta diventa zona rossa a causa dei contagi ripetuti. Lo ha annunciato il sindaco Felice Molinaro che parla di trenta casi Covid sospetti. Si va quindi in lockdown dall’11 al 17 gennaio. I positivi sono localizzati nella zona di Angoli, Migliuso e Cancello. A dare origine al focolaio - secondo quanto dichiarato da un cacciatore - sarebbe stata una battuta di caccia al cinghiale al termine della quale sarebbe stata organizzata una cena conviviale.

Il primo cittadino ha disposto la sospensione della macellazione suina per uso domestico, la sospensione temporanea delle attività ambulanti e del mercato settimanale del venerdì a Serrastretta capoluogo e nelle frazioni di Angoli, Migliuso, Cancello e località collegate la chiusura, a scopo cautelativo, di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di farmacie, commercio al dettagli di generi alimentari, tabacchi, prodotti per l’igiene per la casa e per la persona e di altre categorie previste.

E poi, ancora, la sospensione di attività di parruchieri, barbieri ed estetisti; la sospensione di pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, bar, anche nelle modalità d’asporto e con consegna a domicilio; la chiusura del cimitero di Angoli – Migliuso; il divieto di sostare in ville e parchi comunali e nelle zone annesse; la sospensione delle messe, escluse le messe funebri ed i funerali che dovranno svolgersi solo in presenza massima di 15 persone; divieto di spostarsi sul territorio comunale, fatta eccezione per motivi di lavoro, salute, di studio, di necessità o urgenza; divieto di praticare attività motoria e sportiva lontani dalle proprie abitazioni e in gruppo, ad eccezione che per motivi di salute certificati.