La curva epidemica da Covid sembra aver iniziato la discesa in Italia. L’incidenza ogni 100mila abitanti dell’ultima settimana si attesta a 776 casi per rispetto ai 836 della precedente rilevazione. La stessa cosa sta accadendo in Calabria anche se con meno rapidità e con una percentuale inferiore. È quanto emerge dal monitoraggio curato dall’Istituto superiore di Sanità in base ai dati pervenuti al ministero della Salute.

Nella regione si registrano 957 casi ogni 100mila abitanti nel periodo che va dall’1 al 7 aprile rispetto ai 983 della precedente rilevazione. L’occupazione degli ospedali nei reparti resta sopra soglia critica attestandosi al 32%. Mentre torna, anche se di poco, sotto il livello di allerta (10%) il dato delle terapie intensive che è pari al 9.5%.

Il dato nazionale

Oltre all’incidenza, anche l’indice Rt mostra un calo in Italia: 1,15 rispetto all’1,24 della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono stabili le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 4,7% come sette giorni fa. Continuano a salire lievemente invece i pazienti in Area non critica che dal 15,2% della scorsa settimana salgono al 15,5%. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss.

I dati regione per regione