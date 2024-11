Chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Nocera Terinese fino al 10 aprile. È quanto disposto dal sindaco Antonio Albi che ha emanato un'apposita ordinanza. «La decisione - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - è stata assunta dopo l'incremento dei contagi da Covid-19 nelle ultime settimane e dopo aver ricevuto diverse comunicazioni di persone positive a test rapido antigenico di cui si resta in attesa di conferma tramite tampone molecolare. Si invita la cittadinanza a rispettare le norme dettate dal Governo per il contenimento della pandemia».