A Vaccarizzo Albanese, San Cosmo e San Giorgio la campagna non inizierà sabato come previsto in un primo momento. Lo fanno sapere i sindaci dopo aver ricevuto comunicazione dall'Asp

Rinviata a data da destinarsi la campagna vaccinale anti Covid destinata agli over 80, la cui partenza era prevista per sabato 13 marzo, in tre comuni del Cosentino: Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese e San Giorgio Albanese. È quanto fanno sapere i primi cittadini - Antonio Pomillo, Damiano Baffa e Gianni Gabriele - dopo che l'Asp ha comunicato loro «l’indisponibilità dei vaccini per la data pre-fissata».

«Denunciando il grave stato di disorganizzazione e approssimazione che determinerà ritardi a catena nella somministrazione del vaccino alle categorie più fragili - scrivono in una nota congiunta -, i primi cittadini presenteranno le rimostranze al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro della Spesa Sanitaria Regionale della Calabria, Guido Nicolò Longo e al Commissario Straordinario ASP Cosenza, Vincenzo La Regina».

«L’iter aveva seguito tutto il suo corso. Dopo la raccolta delle adesioni e prenotazioni, i medici di base avevano comunicato ai propri assistiti la data ed il luogo dove recarsi per la somministrazione, al momento impossibile da effettuarsi».