VIDEO | Ieri Salvatore Solano ha preso parte al tavolo tecnico sulla Statale 18 insieme al sindaco, al prefetto, ai rappresentanti di carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Ora sono tutti in quarantena, compresi i giornalisti che hanno partecipato alla successiva conferenza stampa

Scattano le procedure di tracciamento e precauzione disposte dall’Asp di Vibo in seguito alla positività al Covid-19 del presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano.

L’amministratore, sindaco di Stefanaconi, è infatti risultato positivo al tampone effettuato dal personale del dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria. Solano, nella giornata di ieri, aveva preso parte al tavolo tecnico convocato in Prefettura a Vibo per fare il punto sulla chiusura della Statale 18 Tirrena inferiore interessata dal rischio caduta massi.

Alla riunione erano presenti, oltre al prefetto Francesco Zito, anche il sindaco di Vibo Maria Limardo, il responsabile manutenzione dell’Anas Silvio Baudi e i rappresentanti di Polizia stradale, carabinieri e dei vigili del fuoco nonché diversi giornalisti. Tutti i presenti all’incontro vengono in questi minuti contattati dall’Asp con l’invito a sottoporsi a isolamento e tampone per scongiurare un eventuale contagio. Le condizioni del presidente Solano non destano preoccupazione.