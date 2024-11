Da oggi e per due giorni l’Italia torna in zona gialla, tra riaperture e divieti entra così in vigore il nuovo decreto del governo che dopo la stretta per il periodo delle festività natalizie, prevede la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18, serrante alzate anche per negozi e centri commerciali e libertà di spostamento nella propria regione, resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. E se da una parte che c’è chi approfitta di questa parvenza di normalità dall’altra c’è chi ammette di essere ormai stanco degli sforzi sin qui compiuti.

Intanto i commercianti non perdono la fiducia e sperano nella ripresa. Dunque in base alle nuove misure in vigore fino al 15 gennaio, dopo due giorni di zona gialla rafforzata, con regole parzialmente meno rigide, si tornerà in zona arancione nel weekend e nel frattempo anche a Catanzaro i cittadini ribadiscono l’importanza di adottare atteggiamenti responsabili. Ecco le loro opinioni.