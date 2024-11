È stato momentaneamente chiuso al traffico viario il ponte che congiunge il quartiere Aranceto al rione Fortuna, nella zona sud di Catanzaro. Sulle fiancate ma anche sulle carreggiate dell'infrastruttura è stata rilevata la presenza di numerose crepe. La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini e la polizia e i carabinieri intervenuti sul posto hanno in via precauzionale interdetto l'accesso ai mezzi. È stato inoltre richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo.