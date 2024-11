Continua la crisi idrica che sta interessando il comune di Cassano Ionio per diverse rotture sulla linea principale adduttrice del prezioso liquido di proprietà Sorical. A subire il disagio maggiore è il popoloso quartiere di Lauropoli oltre alle contrade di Prainette, Cafasi, Scarpa e Santo Pietro. Un lavoro incessante che sta impegnando gli operai della Sorical che, unitamente alla squadra manutenzione messa a disposizione dell’amministrazione cassanese e con l’ausilio di altra ditta esterna, stanno cercando di risolvere il problema. Intanto diversi utenti fanno la coda per approvvigionarsi alle dispense pubbliche sia mobili o autobotti sia quelle fisse rappresentate dalle fontane pubbliche.

«Siamo vivendo una gravissima emergenza idrica – le parole ai nostri microfoni del sindaco di Cassano Ionio Giovanni Papasso - soprattutto nella frazione Lauropoli e nelle contrade circostanti per delle copiose rotture sulla rete di adduzione della rete di proprietà Sorical. Il problema è in via di soluzione – rassicura il massimo cittadino - ma continua l’emergenza in quanto gli accumuli nel serbatoio e la distribuzione non soddisfano – conclude - ancora pienamente le esigenze dei cittadini.»