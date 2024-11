Sequestrato il tratto di strada che conduce al liceo scientifico Ettore Majorana

A Girifalco interviene la magistratura, sigilli al tratto di strada che conduce al liceo scientifico Ettore Majorana chiuso da mercoledì 8 novembre dopo l'ordinanza del sindaco Pietrantonio Cristofaro. Una prima frana, causata dal maltempo, aveva messo a rischio l'area a gennaio 2017 tanto da spostare le lezioni in altre sedi.

Il tratto era stato messo in sicurezza e quindi restituito alla comunità e agli studenti che per raggiungere l'edificio scolastico devono percorrere la circonvallazione di via XXV Aprile. A settembre un nuovo crollo e da lì le proteste di studenti e genitori per chiedere nuovamente il trasferimento delle lezioni in altre sedi. Intanto la strada continua a sprofondare, oggi nuovo sopralluogo dei tecnici della protezione civile e quindi il sequestro eseguito dai carabinieri.