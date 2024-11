Un temporale estivo che però ha causato non pochi disagi ad Albi nel Catanzarese, dove un fulmine abbattendosi su un albero d‘alto fusto ha determinato la rottura di un ramo e l’ostruzione dell’acceso di un’abitazione privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna con l'ausilio dell'autoscala che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Alcuni rami avevano tranciato altresì i cavi telefonici per cui tramite la sala operativa si è richiesto l'intervento di una squadra di tecnici Tim per il ripristino della linea.

l.c.