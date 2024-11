Il sindacato chiede indagini veloci per stabilire le dinamiche dell’incidente che ha portato alla morte di Adrian Miholca, operaio 25enne, e per accertare eventuali responsabilità.

“Si faccia piena luce sulla vicenda per chiarire la dinamica e le responsabilita della tragedia. Non basta solo la commissione interna disposta dall'Anas, ma è opportuno una verifica interforze, come già più volte richiesto su tutte le imprese operanti in cantiere, sui protocolli e piani di sicurezza, sugli orari di lavoro, sulle condizioni di vita dei lavoratori soprattutto delle imprese in subappalto”.



Fillea Cgil comprensoriale “nel ritenere che ci sia un allentamento nei controlli e nella vigilanza dei protocolli di legalità sottoscritti, chiederanno al prefetto di Cosenza – conclude la nota – di convocare con urgenza l'Anas, il contraente e il responsabile della direzione provinciale del lavoro”.