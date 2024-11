Il provvedimento si è reso necessario per consentire, in piena sicurezza, ulteriori verifiche tecniche da parte del personale dell'Anas

«A causa delle incessanti piogge che hanno interessato la Calabria nei giorni scorsi, si è verificato un aumento della portata idrica del “Torrente Trionto” con conseguente erosione alle opere di protezione situate lungo le pile dell’infrastruttura ubicata sulla strada statale 177 Dir. 'Di Longobucco', in provincia di Cosenza». Ad annunciarlo in un comunicato l'Anas, che proroga così la chiusura dell'arteria viaria.

«La chiusura della statale, programmata fino ad oggi pomeriggio, è stata prorogata fino alle ore 18,00 di giovedì 23 maggio 2023. Il provvedimento si è reso necessario per consentire, in piena sicurezza, ulteriori verifiche tecniche da parte del personale preposto e per interventi di realizzazione di per provvisionali utili a limitare il fenomeno erosivo. Nel dettaglio, il tratto di strada compreso dal km 0,000 al km 6,500 sarà interdetto al transito veicolare che sarà deviato lungo la SP 276 (ex SS 177) dal 42,650 al km 51,500, con apposita segnaletica»