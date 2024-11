Nominata una commissione d'inchiesta interna per fare luce sui cedimenti che hanno interessato la nuova SS 106

"Ancora due mesi e lo svincolo per Borgia, lungo la nuova SS 106, sarà riaperto". Il responsabile regionale dell'Anas Giuseppe Ferrara spiega quanto accaduto su una corsia che appena un mese fa era stata già riparata, ma lo scorso fine settimana un nuovo crollo ha reso necessario l'ennesimo intervento su una strada costata 30 mila euro al metro. Crolli che si traducono in disagi per gli utenti e dubbi sull'utilizzo dei soldi pubblici. E sullo svincolo di Germaneto, chiuso da giugno per il crollo di un muro di contenimento, Ferrara rassicura: "prima di Natale probabilmente il muro verrà ricostruito e sarà ripristinata la viabilità".

Rossella Galati