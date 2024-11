Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio ha contattato telefonicamante l'amministratore unico dell'Anas Pietro Ciucci e ha espresso serie preoccupazioni per i disagi causati dal sequestro del viadotto crollato sull'A3

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, in relazione alla chiusura del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno (Cosenza), a causa del sequestro del viadotto "Italia" effettuato da parte della magistratura, ha contattato telefonicamente l’Amministratore Unico dell’Anas, ing. Pietro Ciucci.





Nel corso del colloquio telefonico, Oliverio ha espresso serie preoccupazioni per i gravi disagi e le pesanti ricadute che tale, necessaria decisione comporta rispetto ad un importante snodo di traffico che coinvolge anche la Sicilia.

Dopo aver evidenziato i disagi e le preoccupazioni dei calabresi per le difficoltà che si sono determinate, ha chiesto informazioni approfondite sulla situazione e sulle soluzioni che si prospettano.





L’ing. Ciucci ha informato il presidente Oliverio in relazione alle verifiche tecniche effettuate e trasmesse ai magistrati per le necessarie valutazioni e le determinazioni che si riterranno opportune nel rispetto della sicurezza e della legalità ed a tutela dei cittadini.

Il presidente Oliverio ha chiesto, infine, al presidente Ciucci di essere costantemente aggiornato sulle decisioni che si intendono assumere al fine di ridurre al massimo i disagi.