'La Calabria e i calabresi stanno pagando a caro prezzo la scarsa attenzione che Renzi riserva a Oliverio'

"La Calabria e i calabresi stanno pagando a caro prezzo la scarsa attenzione che Renzi riserva a Oliverio. Il quale sulla riapertura dell’autostrada si accontenta di una pacca sulle spalle, mentre dovrebbe rimanere a Roma a presidiare il ministero dei Lavori pubblici finché non saranno iniziati i lavori. E’ da oltre tre mesi che la Calabria subisce una pesante situazione di isolamento, con danni incalcolabili alle attività produttive e al turismo, perché oltre al viadotto di Mormanno, sembra essere crollato anche il ponte che collega il governo regionale e quello nazionale, nonostante siano dello stesso colore politico, come dimostrano anche la gestione del commissariamento della sanità e l’infinita e grottesca telenovela della mancata definizione della giunta regionale. A questo punto Oliverio privilegi gli interessi dei calabresi alle ragioni di partito e, anziché dare la sensazione di una docile subalternità, faccia sentire la propria voce di fronte ad un governo nazionale che come mai prima d’ora dimostra di volere abbandonare la Calabria al proprio destino. Anche Ncd, che al Sud raccoglie gran parte dei suoi consensi, sulla vicenda dell’autostrada dovrebbe aprire una crisi di governo, anziché arrendersi senza condizioni alle volontà di Renzi”.