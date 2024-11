Una donna ha investito con la sua auto, una Opel Corsa, un piccolo cane. Sotto choc, l’automobilista si è fermata ed ha allertato i soccorsi. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Livorno nel comune di Cropani. A seguito dell'impatto il povero animale è rimasto incastrato nella mascherina del paraurti anteriore della vettura e trascinato per qualche centinaio di metri. I vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, intervenuti tempestivamente, hanno provveduto ad estrarre il cane che, seppur ferito, era ancora vivo. L'animale è stato consegnato al personale medico veterinario dell'Asp per le cure del caso.