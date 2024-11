Due autovetture e due furgoni sono rimasti coinvolti in un sinistro all'altezza di Cropani Marina. Sul posto le ambulanze del 118

Un incidente si è verificato sulla statale 106 all’altezza di Cropani Marina nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento due autovetture e due furgoni sono rimasti coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che stanno provvedendo a trasportare i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Da quanto appreso, i feriti sono tre ma nessuno versa in gravi condizioni.

Luana Costa