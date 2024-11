Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini per comprendere le dinamiche dell'accaduto

A Crosia si è verificato un tragico incidente nel pomeriggio di oggi. Una giovane ragazza di 16 anni è caduta dal terzo piano di una palazzina, in circostanze che sembrano essere accidentali. La vittima è stata immediatamente trasferita d'urgenza all'ospedale di Cosenza, presentando gravi condizioni cliniche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione di Crosia, che hanno avviato le prime indagini per comprendere le dinamiche dell'accaduto. La comunità locale è in sospeso, nella speranza di ricevere aggiornamenti sulle condizioni di salute della giovane.

Al momento, non sono chiare le circostanze che hanno portato alla caduta della ragazza, ma le autorità stanno lavorando per fare luce sulla vicenda. L'attenzione è massima, e il pensiero di tutti è rivolto alla giovane coinvolta e alla sua famiglia, in un momento di grande preoccupazione e apprensione.