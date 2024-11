Si tratta di due persone provenienti da Cutro. La ragione di tale gesto non è chiara e sono attualmente in corso indagini da parte dei carabinieri

Atto di natura teppistica in un negozio di fiori a Crosia, destinatario di un'irruzione durante la quale l'intero punto vendita è stato devastato. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno proceduto al fermo e successivo arresto di due persone provenienti da Cutro. Al momento, la ragione di tale gesto non è chiara e sono in corso indagini da parte degli investigatori. Il caso è attualmente avvolto nel mistero e le informazioni rimangono riservate.