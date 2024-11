In fiamme la residenza estiva del sindaco di Crosia Antonio Russo. S’ipotizza la matrice dolosa. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno avviato le indagini, e i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano per le operazioni di spegnimento. Il primo cittadino è già stato vittima nel 2018 di un atto intimidatorio. Il fascicolo è in mano ai giudici della procura della repubblica del tribunale di Castrovillari diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio. Al vaglio degli investigatori le ragioni del gesto e se ci sono punti di contatto con l’esercizio delle funzioni di sindaco.