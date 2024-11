La ragazza ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Ancora da accertare le cause dell'incidente avvenuto ieri

Ieri la comunità di Mirto Crosia è stata sconvolta da un incidente tragico che ha coinvolto una sedicenne, la quale è precipitata dal terzo piano di una palazzina sita in via degli Aranci. La ragazza è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l’Annunziata di Cosenza, dove ha trascorso la notte sotto le cure attente del personale medico.

Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime informazioni disponibili, la sedicenne è caduta dal terzo piano per cause ancora da accertare. Sul luogo dell'incidente si sono recati immediatamente i carabinieri per effettuare i rilievi necessari al fine di comprendere le dinamiche dell'accaduto.

La giovane vittima ha riportato gravi lesioni, tra cui una frattura del bacino e una lesione alla milza. Nonostante la gravità delle ferite, i medici rassicurano sul fatto che la vita della ragazza non è in pericolo. Gli specialisti stanno monitorando attentamente la situazione.