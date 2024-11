Ignoti nella notte si sono impadroniti dell'automezzo per compiere il furto ai danni di un market

Hanno rubato uno scuolabus di proprietà dell’amministrazione di Crosia, utilizzandolo probabilmente come mezzo di trasporto per compiere un furto in un noto supermercato della frazione di Mirto. Un secondo automezzo è stato anche danneggiato. Entrambi i veicoli erano parcheggiati in un’area comunale. L’episodio si è verificato nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 gennaio. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Per limitare i disagi nel trasporto degli studenti, il comune ha provveduto ad attivare alcuni minibus sostitutivi.

Il sindaco chiede più sicurezza

«Una cittadina di oltre diecimila abitanti – si è lamentato il sindaco Antonio Russo - non può avere un presidio di sicurezza affidato a pochi militari. Lo diciamo da tempo, non solo nelle tristi occasioni di eventi delittuosi che continuano ad essere perpetrati nel nostro comune. Mirto e Crosia – ha aggiunto il primo cittadino - hanno bisogno di una presenza più consistente di forze dell’ordine. Per questo – ha concluso Russo - torniamo a chiedere al prefetto di Cosenza e alla legione dei carabinieri della Calabria, l’istituzione di una tenenza dell’Arma nel nostro ambito territoriale».