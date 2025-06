Per la donna, già amministratore comunale, la prognosi è riservata e il quadro clinico è descritto come critico dai medici. Ancora tutta da chiarire la dinamica della deflagrazione di un bombolone di gas

Restano gravi le condizioni dell’ex assessore del comune di Crosia Graziella Guido rimasta ustionata nell’esplosione avvenuta nell’abitazione privata nella zona residenziale di Crosia. Trasportata d’urgenza al Centro grandi ustionati di Bari, la donna ha riportato lesioni estese sul corpo. La prognosi è riservata e il quadro clinico è descritto come critico dai medici.

In casa, al momento della deflagrazione, non era presente il marito, ma un parente stretto. Anche la figlia della donna, una bambina, ha riportato lievi ferite, ma non è in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del gas, che hanno eseguito un sopralluogo accurato. Non si esclude che si sia trattato di una fuga localizzata all’interno, da un collegamento o tubo secondario. Al momento si attendono gli esiti delle analisi tecniche. I residenti raccontano di aver sentito un forte boato, seguito da urla e fumo. In tanti si sono riversati in strada.

La donna è molto conosciuta in paese. In queste ore tanti messaggi di solidarietà stanno giungendo alla famiglia. Intanto le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio, per accertare eventuali responsabilità o difetti nell’impianto.