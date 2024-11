Si sono concluse le operazione di sbarco per i 35 migranti intercettati su una barca a vela a largo di Isola Capo Rizzuto

Si sono concluse, in piena sicurezza, le operazioni di sbarco dei 35 migranti intercettati a largo di Isola Capo Rizzuto a bordo di una barca a vela. Sono 19 uomini, 7 donne (una in stato interessante) e 9 minori, e si sono dichiararti di nazionalità siriana, irachena e vietnamita.

Gli stranieri sono stati trasbordati presso il porto di Crotone mentre i due presunti scafisti sono stati fermati dalla Guardia di Finanza. Dalle prime cure mediche sembrerebbero tutti in buone condizioni di salute. Per ora sono stati ospitati presso il “Cara” di Isola di Capo Rizzuto.