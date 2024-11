Con ogni probabilità, a provocare il decesso, una grave ferita alla gamba procurata a seguito di una lite. Indagini in corso

Un uomo di 58 anni è morto davanti al Sert di Crotone, in via Mario Nicoletta, a causa di una grave ferita alla gamba che probabilmente gli ha tranciato l'arteria femorale. Sono intervenuti subito i medici del Sert e quelli del Suem 118 che però non sono riusciti a fermare la gravissima emorragia.

Il ferimento potrebbe essere avvenuto in seguito ad una lite davanti al Sert dove l'uomo andava a prendere il metadone. L'attenzione dei medici del centro infatti è stata attirata da alcune grida che provenivano dall'esterno. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti e successivamente quelli della mobile, ai quali è affidata l'indagine per scoprire le cause del decesso. (AGI)