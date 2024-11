Questa mattina intorno alle 6, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per spegnere un incendio divampato all'interno di un capannone in via Bologna, in pieno centro del capoluogo pitagorico. Nella struttura vi erano depositati oggetti d'antiquariato. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento; sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuta anche la Polizia.