Alle 19 di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta per un incendio in un magazzino nel popoloso quartiere di Vescovatello, in via Gaetano Salvemini nel capoluogo pitagorico.

All’arrivo sul posto una intensa colonna di fumo si levava da una parte del palazzo e fuoriusciva dalla serranda chiusa di un garage.

Con l’attrezzatura specifica in dotazione, i vigili del fuoco hanno scardinato la serranda del magazzino per poter intervenire direttamente sulle fiamme che si erano propagate all’interno.

L’intervento repentino ha consentito lo spegnimento dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ai piani superiori interessati solo dalla colonna di fumo.

Non si registrano feriti, le cause del rogo al vaglio.