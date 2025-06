A passeggio per le vie del centro cittadino con oltre mezzo chilogrammo di cocaina in una busta. Protagonista un giovane crotonese di 24 anni che è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Gli agenti della questura, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno visto il giovane, già noto per precedenti in materia di spaccio, che alla loro vista ha iniziato a dare segni di inquietudine; vano il tentativo di allontanarsi cambiando marciapiede. I poliziotti lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione.

In una busta che portava con sé, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pronta per essere immessa sul mercato illecito, nello specifico sei involucri di cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, complessivamente 528 grammi. Per il 24enne è scattato l’arresto in flagranza e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Crotone a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si tratta del terzo arresto eseguito dalla Polizia di Stato in meno di 48 ore con il sequestro alla criminalità organizzata di oltre 700 grammi di cocaina.