All’arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni cittadini allarmati, l’uomo si era dileguato ma è stato rintracciato e per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi

Si aggirava sul lungomare di Crotone armato di fucile e con atteggiamento pericoloso ed è per questo che un 55enne crotonese è stato denunciato dai carabinieri. Tutto si è consumato nella serata di ieri, quando i militari dell’Arma sono stati allertati da diversi cittadini che segnalavano la presenza di un uomo armato sul lungomare.

All’arrivo dei carabinieri, il soggetto in questione si era però già dileguato a bordo di un veicolo. Grazie alle segnalazioni prevenute e agli accertamenti effettuati, è stato possibile identificare il presunto autore del gesto, nella cui abitazione sono stati rinvenuti due fucili, regolarmente detenuti, che sono stati sequestrati.

Per l’uomo è scattata una denuncia, in stato di libertà, per porto abusivo di armi. Le indagini sono ancora in corso a cura della Compagnia Carabinieri di Crotone al fine di meglio chiarire i contorni della vicenda.