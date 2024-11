I poliziotti hanno poi rinvenuto dell'altra sostanza stupefacente anche nell’abitazione dell’uomo che è stato processato per direttissima e condannato

Un 41enne crotonese, A.R., arrestato dalla polizia sabato scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oggi è stato sottoposto al giudizio direttissimo e condannato a un anno e due mesi di reclusione.

L’uomo, mentre si aggirava sul lungomare di Crotone in compagnia del proprio cane, era stato notato dagli agenti della squadra volanti, che l’hanno sottoposto a controllo. Nel suo marsupio, gli agenti hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente un ingente quantitativo di marijuana, 2 sigarette artigianali intrise di sostanza stupefacente e un piccolo bilancino di precisione “da passeggio”.

I poliziotti, tenendo conto dell’atteggiamento del soggetto, hanno così esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo trovandovi all’interno altra sostanza stupefacente e materiale di confezionamento, per un totale complessivo di circa 90 grammi di droga tra marijuana e hashish.

Il 41enne è stato pertanto tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto al giudizio direttissimo nella giornata odierna. Tenuto conto della fermezza dell’impianto accusatorio, nonché dei precedenti specifici in materia posseduti dall’uomo, il Tribunale di Crotone ha convalidato l’arresto e, a seguito di richiesta di patteggiamento, A.R. è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione.