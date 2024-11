Nonostante il trasferimento in una regione del Nord alla ricerca di lavoro aveva continuato a minacciare i figli rimasti in Calabria

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei figli sono i reati contestati ad un uomo di Crotone, R. F., 36 anni. Gli agenti della squadra mobile gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, consumatore abituale di stupefacenti, rivolgeva insulti e minacce, accompagnate da violente aggressioni fisiche, ai figli che rifiutavano di dargli denaro per l'acquisto di droga.

Nonostante si fosse trasferito in una regione del Nord alla ricerca di lavoro aveva continuato a minacciare i figli rimasti a Crotone, obbligandoli ad effettuare a suo favore, a più riprese, ricariche online, per un importo complessivo di svariate centinaia di euro.