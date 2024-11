Grazie alla segnalazione di un cittadino, è stato fermato dai militari. Trovato in possesso di accendini e materiale infiammabile

Un uomo di 54 anni, cittadino crotonese, aveva appena appiccato fuoco nei pressi di parco “Pinera”. Gli agenti dopo aver contattato l'autore della telefona ed ottenuta da lui una descrizione dettagliata dell'autore dell'atto criminale, hanno ricercato il responsabile, rintracciato dopo qualche minuto a poca distanza dl luogo dell'incendio.



Come riportato dall’agi, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di cinque accendini tutti funzionanti e di materiale gommoso amorfo parzialmente combusto, il tutto contenuto in una busta di cellophane che teneva stretta tra le mani. L’incendio aveva già interessato una area di 15 metri quadrati ma è stato domato dai vigili del fuoco.