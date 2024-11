Rinvenute tre pistole, proiettili di vario calibro, una quindicina di dosi di marjuana e di cocaina purissima del peso complessivo di 300 grammi e un’ottantina di grammi di anfetamina

Armi e droga sequestrate e una persona arrestata: è questo il bilancio di un’operazione svolta dai carabinieri di Crotone. In manette Andrea La Forgia, 47enne pluripregiudicato.



All’interno di un appartamento riconducibile all’uomo, arredato ma non abitato, nella camera da letto, all’interno di un armadio veniva rinvenuta una cassetta di ferrovaligetta chiusa a chiave: una volta forzata sono state trovate anche due cassette di sicurezza con all’interno ben 3 pistole (due Beretta mod. 34 cal.9, ed una Sig Sauer, un’arma da guerra, tutte con matricole abrase) quasi quattrocento proiettili di vario calibro, una quindicina di dosi di marjuana, alcune “ cipolle” di cocaina purissima del peso complessivo di 300 grammi, un’ottantina di grammi di anfetamina. Inoltre sono stati trovati bilancini, materiale di confezionamento, frullatori (per miscelare la coca con sostanze da taglio) ed apparecchi per imbustare in modalità sottovuoto la droga.





La sostanza stupefacente opportunamente tagliata e confezionata avrebbe reso una cifra non inferiore ai 65mila euro. Le pistole verranno inviate immediatamente al Ris di Messina per determinare attraverso la risaltazione della matricola l’esatta provenienza, e mediante delle prove tecnico-balistiche si appurerà se le stesso siano state già utilizzate in azioni delittuose. La Forgia, che ha precedenti penali di particolare gravità – tra tutti un omicidio -, è stato associato alla Casa Circondariale di Crotone.