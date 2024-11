Due persone di Crotone, padre e figlia di 87 e 51 anni, sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106, in prossimità della zona commerciale Parco dei Fiori, in località Passovecchio. L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada, finendo in un canalone di scolo.

Per estrarre i feriti, rimasti incastrati nell’autovettura, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che li ha poi consegnati a personale del 118 per il trasferimento in ospedale. Sul posto anche polizia stradale e carabinieri per i rilievi del caso.