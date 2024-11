Nelle prime ore del pomeriggio incidente all’ingresso nord di Crotone. Lievi ferite per le persone coinvolte, trasportate immediatamente in ospedale.

Tragedia sfiorata a Crotone, all’uscita della statale 106. Intorno alle 14 un autobus di linea, pieno di viaggiatori, si è scontrato con un’autocisterna, all’altezza dello svincolo di Crotone nord. Le cause dell’incidente sono ancora da verificare, ma secondo le prime indiscrezioni il conducente dell’autocisterna non si sarebbe fermato a un semaforo rosso. La velocità dei due mezzi era però contenuta, e di conseguenza anche i feriti, oltre venti, sono feriti lievemente. Sono circa 25 le persone finite in ospedale, con ferite risolvibili in pochi giorni.