Nella giornata di venerdì 5 gennaio, i Carabinieri della locale Compagnia, hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, due operai trentenni ed uno sessantenne per i reati di accensioni/esplosioni pericolose nonché omessa custodia di armi.

I militari, nei giorni scorsi, erano venuti a conoscenza, così come documentato da un video postato su un noto social network, che i tre, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, avevano esploso da un balcone, diversi colpi di fucile, in un’area densamente abitata. Le successive indagini hanno consentito di identificare le tre persone e sequestrare l’arma, anche se legalmente detenuta, perché custodita senza le prescritte cautele.