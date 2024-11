Il contagio è stato riscontrato in una terza della scuola Montessori. La dirigenza dell'istituto ha disposto la sanificazione dell’aula frequentata dal piccolo

Un bambino di terza elementare della scuola Montessori, afferente all’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Crotone, è risultato positivo al Covid. Ieri, la dirigenza scolastica ha diramato un avviso urgente alle famiglie degli alunni, comunicando di aver appreso «a seguito di informazione ufficiosa» della «presunta positività» del piccolo (che a quanto ci risulta sarebbe stata confermata da tampone molecolare).

Una comunicazione diramata «per senso di responsabilità e personale coscienza, seppur non in possesso di alcun dato oggettivo» e «in attesa di attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente».

Secondo quanto si apprende, l’aula sarebbe stata sanificata e per la classe frequentata dal bambino (assente alle lezioni da giovedì scorso) è stata attivata la didattica a distanza per 14 giorni.