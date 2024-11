Di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, Denis Dragus è risultato contagiato. Gli altri membri della squadra sono negativi e si trovano in una struttura ricettiva del posto senza contatti con l'esterno

Il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Lo comunica il Football Club Crotone, con una nota pubblicata sul suo sito web, nella quale si legge che il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in isolamento, è attualmente lievemente sintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico rossoblù.



Dragus è rientrato a Crotone il 15 ottobre dalla Romania. Nel gruppo della nazionale romena erano stati riscontrati sei calciatori positivi e per questo anche l'attaccante tesserato con il Crotone era stato posto in isolamento fiduciario anche per via di leggeri sintomi. Dragus e i suoi compagni del Crotone - con i quali non è venuto in contatto - il 16 mattina sono stati sottoposti a tampone il cui risultato positivo è arrivato nella tarda serata di ieri. L'esito ha riscontrato la positività solo per l'attaccante romeno. Il resto della squadra e dello staff sono negativi.

In ogni modo, in ottemperanza al protocollo Figc, per calciatori e staff, d'accordo con le autorità sanitarie competenti, nella stessa serata di ieri è iniziato l'isolamento fiduciario in una struttura ricettiva a Torre Melissa. Questa mattina sono stati eseguiti i nuovi tamponi. Gli esiti degli esami si avranno nel pomeriggio, alla vigilia della gara contro la Juventus prevista per le 20.45 allo stadio Ezio Scida. Nell'eventualità di casi di positività, i calciatori interessati saranno posti in isolamento.

Nel Crotone resta in isolamento fiduciario anche Zanellato, reduce dalla convocazione con la nazionale italiana Under 21 dove alcuni calciatori sono risultati positivi al covid: il centrocampista è già risultato negativo al tampone eseguito il 16 ottobre.