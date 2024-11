E' il capitano Francesco Esposito il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Crotone; sostituisce il maggiore Claudio Martino che è stato trasferito a Catanzaro, assumendo il comando del Nucleo Investigativo. A presentarlo alla stampa è stato il comandante provinciale, il colonnello Alessandro Colella. Esposito proviene da Cesenatico, ha 30 anni, laureato in Giurisprudenza ed è nativo di Agropoli, in provincia di Salerno. Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella, e la prima esperienza di servizio, dopo il completamento dei corsi, è stata il comando di un plotone di ordine pubblico all'XI° Battaglione Puglia. Dal settembre 2012 al settembre 2014 ha comandato il Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Jesi, in provincia di Ancona; dopo quest'esperienza, ha guidato la compagnia di Cesenatico fino a qualche giorno fa.

«Mi sono reso subito conto della delicatezza del ruolo in una terra che richiede tanto impegno, attenzione e sacrificio – ha dichiarato Esposito alla stampa – è un cambio netto rispetto al mio incarico precedente, non fosse altro per il diverso tessuto economico-sociale in cui mi trovo a operare. Sono molto entusiasta di ciò, e spero di essere all'altezza della fiducia che il Comando Generale dell'Arma ha voluto riporre in me». «Gli ho dato il benvenuto personalmente – ha dichiarato il comandante Colella durante la presentazione – è un incarico impegnativo. Ha un'eredità difficile perchè chi lo ha preceduto ha lavorato bene e in precedenza aveva guidato la compagnia di Petilia Policastro»