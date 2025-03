La droga è stata individuata grazie al fiuto di unità cinofile. In carcere un 58enne legato a un personaggio di spicco della locale malavita

Nascondeva la droga nei banchi dove aveva esposto il pesce in vendita. Un uomo di 58 anni, con precedenti di polizia e legato da vincoli di parentela ad un personaggio di spicco della malavita locale, è stato arrestato a Crotone dalla Polizia di Stato.

Gli agenti, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti attuate in sinergia dal questore di Crotone Renato Panvino e dal procuratore Domenico Guarascio, hanno avviato un controllo con perquisizione anche del banco dove era presente il pescato scoprendo così 8,64 grammi di cocaina suddivisi in tredici involucri pronti per essere immessi sul mercato. La droga, individuata anche grazie all'utilizzo di unità cinofile, era stata nascosta tra il pesce proprio allo scopo di eludere gli eventuali controlli.