Vasto servizio di controllo interforze predisposto dalla questura che ha interessato l'intero territorio provinciale: arrestata una persona per spaccio di droga e un'altra denunciata per porto abusivo di armi

Nel ponte dello scorso fine settimana sono stati predisposti dalla questura di Crotone specifici servizi di controllo che hanno visto impegnati operatori della polizia di Stato, militari dell’Arma carabinieri, della guardia di finanza e della capitaneria di porto nonché personale della polizia locale, finalizzati ad evitare che i cittadini circolassero al fine di ricongiungersi con i familiari oppure per raggiungere località turistiche e le seconde case sia sul litorale ionico che sulla Sila crotonese e cosentina.

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, gli uomini della sezione polizia stradale di Crotone, sulla strada Ss107, in località Castelsilano, procedevano al controllo di un’autovettura, il cui conducente, non riusciva a giustificare i motivi della sua presenza in strada. A seguito del controllo, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di cocaina ed eroina, suddivisa in vari involucri, per cui è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ulteriori attività, poi, consentivano di rinvenire nella sua abitazione della marijuana ed un bilancino di precisione.

Nel primo pomeriggio di ieri, il personale della squadra volante ha deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un crotonese classe ‘87, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 38 centimetri che è stato sequestrato.

In totale, nelle giornate del 25 e 26 aprile sono state controllate 1769 persone, sanzionate 59 persone. Sono state controllate, inoltre, 90 attività commerciali. Gli specifici servizi di controllo continueranno su tutto il territorio provinciale anche in vista del prossimo ponte del primo maggio.