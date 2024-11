Botti illegali e norme anti-Covid non rispettate nella città pitagorica, la polizia aumenta le verifiche nelle attività commerciali in vista del Natale

Incrementata la sorveglianza nella città pitagorica. In vista delle festività natalizie, la polizia sta attuando diverse ispezioni ed accertamenti nelle attività commerciali.

Un commerciante crotonese è stato denunciato a piede libero dagli agenti della polizia di stato per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Nel suo negozio gli agenti della squadra di polizia amministrativa della Questura hanno rinvenuto dodici confezioni di petardi e otto bengala che complessivamente contenevano 651 grammi di esplosivo. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale in quanto i bengala sono risultati sprovvisti di marchio Ce mentre i petardi non potevano essere messi in vendita da un esercizio commerciale sprovvisto di licenza di pubblica sicurezza.

Gli agenti hanno poi sanzionato il titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata sul lungomare cittadino che non aveva provveduto a sospendere l'attività di vendita alle ore 18 come previsto dalla normativa anti Covid. Per il locale è stata disposta, quindi, la chiusura immediata per 5 giorni. Seguirà segnalazione al Prefetto di Crotone per l'emanazione della sanzione accessoria di chiusura da 5 a 30 giorni.