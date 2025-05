L’operazione ha coinvolto numerosi agenti della polizia. Nel mirino persone già note alle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo dello spaccio. In alcune abitazioni trovate anche munizioni

Nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, voluta fortemente dal questore della provincia di Crotone Renato Panvino, la Polizia di Stato di Crotone ha condotto una vasta operazione nel quartiere Fondo Gesù.

L’intervento, che ha coinvolto numerosi agenti della Questura, ha interessato diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo dello spaccio. Durante l’operazione sono state effettuate 7 perquisizioni domiciliari nei confronti di persone ritenute inserite stabilmente nelle dinamiche delle piazze di spaccio locali.

I poliziotti della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. della Questura di Crotone hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine per la carcerazione C.S. (classe 1973) condannato in via definitiva alla pena della reclusione a 8 anni, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 40.000 euro, per diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti a Crotone nel corso del 2017.

Nel prosieguo dell’attività poi sono stati inoltre rinvenuti, abilmente occultati all’interno di alcuni vani contatori in alcuni edifici popolari, oltre 3 chilogrammi di una sostanza, suddivisa in panetti da 100 grammi circa, sulla quale sono in corso gli accertamenti tecnici a cura della Polizia Scientifica per verificarne la natura e confermarne l’eventuale classificazione come stupefacente.

Nel corso delle perquisizioni nell’abitazione di un altro soggetto, S.L. (classe 1991) è stato rinvenuto munizionamento di calibro 9x21, invece, in altri luoghi non riconducibili ad una persona specifica è stato rinvenuto munizionamento sempre dello stesso calibro 9x21.

A seguito di un’ulteriore perquisizione è stato, inoltre, deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, un pregiudicato crotonese, T. P. (classe 1962), trovato in possesso di 13 grammi di eroina.

L’operazione di polizia conferma il modus operandi dei pregiudicati i quali, simulando il set televisivo “Gomorra”, sono soliti occultare la sostanza stupefacente e le armi in luoghi comuni per rendere difficoltosa la riconducibilità a singoli soggetti.

L’operazione si inserisce in un quadro investigativo della Squadra Mobile volto a contrastare il traffico degli stupefacenti e delle armi in ossequio alle indicazioni fornite dal procuratore della Repubblica Domenico Guarascio. Le linee investigative mirano a contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani frequentatori della movida crotonese, arginando anche la vendita di armi clandestine tra gli appartenenti alla criminalità organizzata.