Terza intimidazione ai danni dell'attività dell'ex editore di Esperia TV

Questa notte per la terza volta atti intimidatori al 'so sazio steak hause' il nuovo locale di Crotone di via Marinella. Il locale aperto da appena 3 mesi, in questo breve lasso di tempo dunque ha già ricevuto quelli che potrebbero essere definiti dei "segnali", degli "avvisi", forse propedeutici alle classiche estorsioni. Sul punto, ovviamente, stanno già lavorando gli inquirenti; sul posto, infatti, e' intervenuta la Polizia stradale che sta lavorando su alcune immagini.

Per fortuna nessun danno oneroso, tuttavia, un brutto segnale per un territorio il quale fatica ad emergere. Un territorio maltrattato. I titolari( uno dei quali è la dottoressa Fabiola Marrelli ex editore di Esperia TV), da noi interpellati, chiedono al Sindaco e al Prefetto di intensificare i controlli sul territorio e garantire maggiore sicurezza, una condizione che, a quanto sembra, a Crotone, negli ultimi anni purtroppo risulta essere ai minimi storici.

Al prefetto si richiede un impegno più incisivo nell'attività di controllo del territorio affinché situazioni del genere non si ripetano. Il 70 % del tessuto imprenditoriale crotonese e' fatto da attività commerciali che con fatica riescono a portare avanti risultati e occupazione, e' evidente che, se non si avranno risposte almeno sul fronte della sicurezza in

tempi brevi, il debole tessuto socio economico della Città di Crotone rischia di sbriciolarsi definitivamente.