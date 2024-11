Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce a seguito delle interruzioni idriche già previste da venerdì, ha emanato oggi tre ordinanze per chiudere altrettanti istituti superiori interessati al disagio. Infatti, è da venerdì scorso che proprio il Comune di Crotone aveva reso noto che per lavori alle condotte idriche di competenza Sorical. Congesi avrebbe poi interrotto il flusso dell’acqua per domani dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per poi attendere fino alla tarda mattinata di martedì 23 gennaio il ripristino, sempre che i lavori si svolgano regolarmente.

Oggi il sindaco ha disposto la sospensione delle sole attività didattiche nei plessi del “Liceo Statale Gian Vincenzo Gravina”, dell’Istituto Superiore Ciliberto - A. Lucifero” e del “Liceo scientifico statale Filolao” di via Acquabona per la giornata proprio di domani. Dal Comune nella scarna comunicazione, arriva che si è reputato necessario intervenire per i soli istituti superiori che non hanno serbatoi e che sono nelle zone dove domani è prevista l'interruzione idrica che sono le seguenti: via Cutro, via G. Paolo II, fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita, via Acquabona, parte di via IV Novembre.