È accaduto ieri sera.

Una bombola di bioetanolo è esplosa ieri sera in un appartamento a Crotone provocando il ferimento di un giovane. Assieme a lui era presente la fidanzata che ha provveduto a chiamare i soccorsi. Il giovane è ferito ma non in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'edificio e prestare soccorso ai contusi. Al momento sono state evacuate per precauzione nove famiglie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Crotone.