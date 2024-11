Dagli accertamenti compiuti nel periodo 2009-2013 è emerso che solo il 41% dei ticket è stato regolarmente corrisposto. Segnalati alle Corte dei conti nove dirigenti

Ventinovemila prestazioni di pronto soccorso non urgenti sono state effettuate dal Pronto soccorso dell'ospedale di Crotone nel periodo 2009-2013, senza che sia stato pagato il ticket, per un danno erariale di oltre un milione di euro. Lo hanno scoperto i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria del Comando provinciale di Crotone che hanno segnalato alla Corte dei conti nove funzionari del management dell'Azienda ospedaliera.

Per gli accessi in codice bianco o verde, in Calabria è prevista una partecipazione del cittadino di 25 euro se l'attività è limitata alla valutazione clinica ed agli accertamenti, elevata fino ad un massimo di 45 euro in caso di prestazione specialistica.

Dagli accertamenti compiuti, però, è emerso che per 29mila prestazioni non è stato pagato il ticket e che solo il 41% dei ticket è stato regolarmente corrisposto. I finanzieri attribuiscono al management dell'Azienda di non aver provveduto a porre in essere i dovuti controlli di gestione sulla effettiva riscossione dei ticket.