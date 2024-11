Denunciate due persone per truffa aggravata e indebite percezioni di contributi ai danni dello stato oltre che per omessa dichiarazione dei redditi

Due persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Crotone per truffa aggravata ed indebite percezioni di contributi ai danni dello Stato oltre che per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti ed omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. I due sarebbero responsabili di un'evasione fiscale pari a 10 milioni di euro non dichiarati a carico di un'associazione formalmente senza scopo di lucro, operante, tra l'altro, nel settore delle prestazione di servizi in favore di anziani e disabili.



Attraverso la ricostruzione delle operazioni economiche di tale Ente, attuata anche con l’ausilio di meticolosi accertamenti bancari, i Finanzieri del Comando Compagnia, hanno determinato la reale vera veste giuridica rivestita dal soggetto verificato quale ente commerciale a tutti gli effetti e non un’associazione senza fine di lucro.

Percepiti indebiti contributi pubblici. Evasi 10 milioni. Fatture false per 2 milioni

Le complesse indagini messe in atto dalle Fiamme gialle pitagoriche hanno condotto, inoltre, al controllo delle erogazioni pubbliche conferite dalla Regione Calabria per i contributi a sostegno delle rette pagate dai degenti anziani o disabili. Quale esito di tale controllo, sono state contestate indebite percezioni di contributi pubblici, per circa 1 milione di euro, a cui si aggiungono circa 10 milioni di ricavi non dichiarati al fisco, dal 2011 e la scoperta di fatture false per oltre 2 milioni di euro.

Trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti, apposita comunicazione di danno erariale per un ammontare complessivo di circa 1 milione di euro.