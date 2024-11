L’imprenditore utilizzava falsi documenti per chiedere il pagamento degli aiuti comunitari per l’agricoltura

Un imprenditore agricolo è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Crotone per falso e tentata truffa aggravata. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno avuto inizio dopo la segnalazione dell’ Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. I finanzieri hanno scoperto che l’imprenditore utilizzava dei falsi documenti per chiedere il pagamento degli aiuti comunitari per l’agricoltura. Le indagini hanno portato al blocco dei pagamenti. In particolare, l'ente regionale aveva riscontrato delle anomalie nella documentazione a corredo delle domande uniche di pagamento presentate dall'imprenditore per gli anni 2013 e 2014. L'analisi dei documenti ha fatto emergere ulteriori irregolarità. Infatti, sono risultate false anche le carte d'identità dei proprietari dei fondi, allegate in copia fotostatica ai contratti per conferire una ulteriore parvenza di regolarità.