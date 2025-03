L’anziana si era recata in posta per prelevare una consistente somma di denaro. Il 32enne marocchino è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e possesso di stupefacenti

La squadra volante della Questura di Crotone, nella mattinata del 21 marzo u.s. è intervenuta in Piazza Beata Vergine del Carmelo sita nel centro della città, in quanto veniva segnalata la presenza di una anziana signora che, dopo essere stata colta da malore, ha subito un furto.

Nella circostanza, la vittima veniva soccorsa da un cittadino marocchino di anni 32, A.H., che, fingendosi interessato al soccorso dell’anziana donna, ha approfittato della scarsa lucidità in cui versava la stessa, per sottrarle dalla borsa il portafogli contenente una somma di denaro di 400 euro precedentemente prelevata presso l’ufficio postale e alcuni documenti, per poi dileguarsi velocemente.

La donna, dopo essere stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario presso il locale nosocomio per ricevere le dovute cure mediche, veniva prontamente raggiunta dagli operatori della squadra volante, ai quali riferiva in merito al furto subito, fornendo altresì un identikit del malfattore.

Alla luce di quanto accaduto, venivano diramate le ricerche del soggetto indicato come responsabile del furto a tutte le pattuglie presenti sul territorio cittadino che, da quel momento in poi, intraprendevano una intensa attività di pattugliamento mirata all’individuazione dell’autore dell’insano gesto, acquisendo informazioni anche dai connazionali da lui normalmente frequentati.

La perlustrazione della città e, in modo particolare, del centro storico, congiuntamente all’attività info-investigativa posta in essere dalla squadra volante, che si sono protratte incessantemente per l’intera giornata del 21 marzo u.s., hanno consentito di individuare nelle prime ore del giorno

seguente, il cittadino straniero indicato come responsabile del reato.

Pertanto, quest’ultimo veniva denunciato all’A.G. per il reato di furto aggravato, avendo approfittato delle circostanze personali in cui versava la vittima per portare a compimento la sua condotta criminale. Per di più, al cittadino marocchino veniva contestata la violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R 309/90, in quanto al momento del controllo veniva trovato in possesso di 0,72 grammi di hashish occultata nella tasca del giubbotto indossato.